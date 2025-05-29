Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Oleksandr V Kovalchuk . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Oleksandr V Kovalchuk

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали хозяева.