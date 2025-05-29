Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Артем Чепурный — Oleksandr Mishchenko . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Артем Чепурный — Oleksandr Mishchenko

Команда Артем Чепурный в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Oleksandr Mishchenko, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали хозяева.