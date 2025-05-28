Смотреть онлайн Eduard Bernatskyi - Владислав Ковальчук 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Eduard Bernatskyi — Владислав Ковальчук . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени .