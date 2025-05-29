Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Stefan Yakimenko — Олександр Осадчий . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Stefan Yakimenko — Олександр Осадчий

Команда Stefan Yakimenko в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Олександр Осадчий, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Stefan Yakimenko, в том матче победу одержали хозяева.