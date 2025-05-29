Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Хомилко — Сергей Пицык . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Андрей Хомилко — Сергей Пицык

Команда Андрей Хомилко в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Сергей Пицык, в том матче победу одержали гостьи.