Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Адриан Фабис . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Адриан Фабис

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Адриан Фабис, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали гостьи.