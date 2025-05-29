Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Kasperski — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Adam Kasperski — Krzysztof Pawlowski

Команда Adam Kasperski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали хозяева.