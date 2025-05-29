29.05.2025
Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Krzysztof Pawlowski 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej Wisniewski — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .
Настольный теннис - Элит-серия
2 : 3
29 мая 2025
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Krzysztof Pawlowski
История последних встреч
Bartlomiej Wisniewski
Krzysztof Pawlowski
3 побед
1 победа
75%
25%
10.08.2025
Krzysztof Pawlowski
1:3
Bartlomiej Wisniewski
02.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Krzysztof Pawlowski
02.06.2025
Krzysztof Pawlowski
1:3
Bartlomiej Wisniewski
01.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:2
Krzysztof Pawlowski
