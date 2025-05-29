Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Филип Куджава . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Филип Куджава

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали хозяева.