29.05.2025

Смотреть онлайн Филип Куджава - Karol Wisniewski 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Филип КуджаваKarol Wisniewski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Филип Куджава
Завершен
2 : 3
29 мая 2025
Karol Wisniewski
Смотреть онлайн
Превью матча Филип Куджава — Karol Wisniewski

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Филип Куджава
Филип Куджава
Karol Wisniewski
Филип Куджава
0 побед
6 побед
0%
100%
23.10.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Филип Куджава
Филип Куджава
Обзор
03.06.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Филип Куджава
Филип Куджава
Обзор
03.06.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Филип Куджава
Филип Куджава
Обзор
29.05.2025
Филип Куджава
Филип Куджава
1:3
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
Обзор
28.05.2025
Филип Куджава
Филип Куджава
0:3
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
Обзор
03.06.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Филип Куджава
Филип Куджава
Обзор
03.06.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Филип Куджава
Филип Куджава
Обзор
29.05.2025
Филип Куджава
Филип Куджава
1:3
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
Обзор
28.05.2025
Филип Куджава
Филип Куджава
0:3
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
Обзор
28.05.2025
Филип Куджава
Филип Куджава
1:3
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
Обзор
