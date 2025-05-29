Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Karol Wisniewski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Karol Wisniewski

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.