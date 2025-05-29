Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Wloczko — Филип Куджава . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Wloczko — Филип Куджава

Команда Krzysztof Wloczko в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Филип Куджава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Krzysztof Wloczko, в том матче победу одержали хозяева.