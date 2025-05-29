Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Wloczko — Филип Куджава . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Wloczko — Филип Куджава

Команда Krzysztof Wloczko в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Krzysztof Wloczko, в том матче победу одержали хозяева.