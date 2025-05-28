Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн FC Inter Wanica - SV Robinhood 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: FC Inter WanicaSV Robinhood . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
FC Inter Wanica
Завершен
0 : 2
28 мая 2025
SV Robinhood
64'
66'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
SV Robinhood icon
64'
SV Robinhood icon
66'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
18'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
25'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
39'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
41'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
60'
Угловой
FC Inter Wanica - Угловой
64'
SV Robinhood - 1-ый Гол
66'
SV Robinhood - 2-ой Гол
70'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча FC Inter Wanica — SV Robinhood

Статистика матча

Владение мячом
FC Inter Wanica FC Inter Wanica
43%
SV Robinhood SV Robinhood
57%
Атаки
77
82
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
