28.05.2025
FC Inter Wanica - SV Robinhood 28.05.2025
Матч турнира Suriname Major League: FC Inter Wanica — SV Robinhood . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Suriname Major League
Завершен
0 : 2
28 мая 2025
SV Robinhood
64'
66'
Текстовая трансляция
3'
FC Inter Wanica - Угловой
18'
FC Inter Wanica - Угловой
25'
FC Inter Wanica - Угловой
39'
SV Robinhood - Угловой
41'
FC Inter Wanica - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
FC Inter Wanica - Угловой
60'
FC Inter Wanica - Угловой
64'
SV Robinhood - 1-ый Гол
66'
SV Robinhood - 2-ой Гол
70'
SV Robinhood - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
77
82
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
2
4
