29.05.2025
Смотреть онлайн Реал Монархс - Портленд Тимберс II 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Реал Монархс — Портленд Тимберс II, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zions Bank Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Zions Bank Stadium
USA MLS Next Pro League
Реал Монархс
5'
17'
54'
90+3'
Завершен
4 : 1
29 мая 2025
Реал Монархс
5'
Реал Монархс
17'
Счет после первого тайма 2:0
Реал Монархс
54'
Реал Монархс
90+3'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
5'
Реал Монархс - 1-ый Гол
12'
Реал Монархс - Угловой
17'
Реал Монархс - 2-ой Гол
21'
Реал Монархс - Угловой
25'
Портленд Тимберс II - Угловой
26'
Портленд Тимберс II - Угловой
45+1'
Реал Монархс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Реал Монархс - Угловой
53'
Портленд Тимберс II - Угловой
54'
Реал Монархс - 3-ий Гол
59'
Реал Монархс - Угловой
63'
Реал Монархс - Угловой
67'
Реал Монархс - Угловой
70'
Портленд Тимберс II - 4-ый Гол
85'
Реал Монархс - Угловой
90+3'
Реал Монархс - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Реал Монархс — Портленд Тимберс II
История последних встреч
Реал Монархс
Портленд Тимберс II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.08.2025
Портленд Тимберс II
1:2
Реал Монархс
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
47
30
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
14
2
