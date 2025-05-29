29.05.2025
Смотреть онлайн Ondrej Svacha - Ростислав Ключук 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ondrej Svacha — Ростислав Ключук . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
29 мая 2025
Превью матча Ondrej Svacha — Ростислав Ключук
История последних встреч
Ondrej Svacha
Ростислав Ключук
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Ondrej Svacha
3:0
Ростислав Ключук
Комментарии к матчу