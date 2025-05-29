Смотреть онлайн Лукаш Земан - Ростислав Ключук 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Лукаш Земан — Ростислав Ключук . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Лукаш Земан — Ростислав Ключук
Команда Лукаш Земан в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Ростислав Ключук, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.