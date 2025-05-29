Смотреть онлайн Vratislav Petracek - Zbynek Pagac 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Vratislav Petracek — Zbynek Pagac . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Vratislav Petracek — Zbynek Pagac
Команда Vratislav Petracek в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Zbynek Pagac, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали хозяева.