Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ladislav Havel 1956 — Станслав Мазанек . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Ladislav Havel 1956 — Станслав Мазанек

Команда Ladislav Havel 1956 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Станслав Мазанек, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Станслав Мазанек, в том матче победу одержали гостьи.