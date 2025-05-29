29.05.2025
Смотреть онлайн Rebels SC Women - So Cal Union FC 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Rebels SC Women — So Cal Union FC . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 1
29 мая 2025
So Cal Union FC
51'
Текстовая трансляция
9'
So Cal Union FC - Угловой
30'
So Cal Union FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
51'
So Cal Union FC - 1-ый Гол
53'
Rebels FC Women - Угловой
76'
Rebels FC Women - Угловой
80'
Rebels FC Women - Угловой
89'
Rebels FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,0
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
87
54
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
6
3
