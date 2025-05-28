28.05.2025
Смотреть онлайн Royal Rangers FC Women - Garhwal Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Delhi League Women: Royal Rangers FC Women — Garhwal Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
India Delhi League Women
Завершен
0 : 1
28 мая 2025
Garhwal Women
90+5'
Текстовая трансляция
10'
Garhwal United Women - Угловой
14'
Garhwal United Women - Угловой
41'
Royal Rangers FC Women - Угловой
45+1'
Royal Rangers FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Royal Rangers FC Women - Угловой
57'
Garhwal United Women - Угловой
83'
Garhwal United Women - Угловой
84'
Garhwal United Women - Угловой
86'
Garhwal United Women - Угловой
90'
Garhwal United Women - Угловой
90+5'
Garhwal United Women - 1-ый Гол
90+7'
Garhwal United Women - Угловой
90+7'
Garhwal United Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Royal Rangers FC Women — Garhwal Women
Статистика матча
Атаки
96
208
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
1
16
Удары в створ ворот
1
6
Комментарии к матчу