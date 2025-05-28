Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн City FC Women - Juba Sangha FC Women 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Delhi League Women: City FC WomenJuba Sangha FC Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
India Delhi League Women
City FC Women
Завершен
0 : 9
28 мая 2025
Juba Sangha FC Women
9'
33'
37'
47'
56'
59'
71'
79'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Juba Sangha FC Women icon
9'
Juba Sangha FC Women icon
33'
Juba Sangha FC Women icon
37'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
Juba Sangha FC Women icon
47'
Juba Sangha FC Women icon
56'
Juba Sangha FC Women icon
59'
Juba Sangha FC Women icon
71'
Juba Sangha FC Women icon
79'
Juba Sangha FC Women icon
87'
Матч закончился со счётом 0:9
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
4'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
7'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
9'
Juba Sangha FC Women - 1-ый Гол
33'
Juba Sangha FC Women - 2-ой Гол
35'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
37'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
37'
Juba Sangha FC Women - 3-ий Гол
41'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
47'
Juba Sangha FC Women - 4-ый Гол
56'
Juba Sangha FC Women - 5-ый Гол
59'
Juba Sangha FC Women - 6-ый Гол
61'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
71'
Juba Sangha FC Women - 7-ый Гол
79'
Juba Sangha FC Women - 8-ый Гол
83'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
86'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
87'
Juba Sangha FC Women - 9-ый Гол
90+1'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
90+1'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
90+2'
Угловой
Juba Sangha FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:9

Превью матча City FC Women — Juba Sangha FC Women

Статистика матча

Атаки
137
159
Угловые
0
12
Удары мимо ворот
0
8
Удары в створ ворот
0
17
Комментарии к матчу
