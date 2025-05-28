28.05.2025
Смотреть онлайн City FC Women - Juba Sangha FC Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Delhi League Women: City FC Women — Juba Sangha FC Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
India Delhi League Women
Завершен
0 : 9
28 мая 2025
Juba Sangha FC Women
9'
33'
37'
47'
56'
59'
71'
79'
87'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:9
Текстовая трансляция
3'
Juba Sangha FC Women - Угловой
4'
Juba Sangha FC Women - Угловой
7'
Juba Sangha FC Women - Угловой
9'
Juba Sangha FC Women - 1-ый Гол
33'
Juba Sangha FC Women - 2-ой Гол
35'
Juba Sangha FC Women - Угловой
37'
Juba Sangha FC Women - Угловой
37'
Juba Sangha FC Women - 3-ий Гол
41'
Juba Sangha FC Women - Угловой
47'
Juba Sangha FC Women - 4-ый Гол
56'
Juba Sangha FC Women - 5-ый Гол
59'
Juba Sangha FC Women - 6-ый Гол
61'
Juba Sangha FC Women - Угловой
71'
Juba Sangha FC Women - 7-ый Гол
79'
Juba Sangha FC Women - 8-ый Гол
83'
Juba Sangha FC Women - Угловой
86'
Juba Sangha FC Women - Угловой
87'
Juba Sangha FC Women - 9-ый Гол
90+1'
Juba Sangha FC Women - Угловой
90+1'
Juba Sangha FC Women - Угловой
90+2'
Juba Sangha FC Women - Угловой
Превью матча City FC Women — Juba Sangha FC Women
Статистика матча
Атаки
137
159
Угловые
0
12
Удары мимо ворот
0
8
Удары в створ ворот
0
17
Комментарии к матчу