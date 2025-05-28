Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vladimir Cermak — Patrik Pycha . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Vladimir Cermak — Patrik Pycha

Команда Vladimir Cermak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Patrik Pycha, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Vladimir Cermak, в том матче победу одержали гостьи.