Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Павел Фойт — Vladimir Cermak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Павел Фойт — Vladimir Cermak

Команда Павел Фойт в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Vladimir Cermak, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Vladimir Cermak, в том матче победу одержали хозяева.