Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Sychra — Vladimir Cermak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Martin Sychra — Vladimir Cermak

Команда Martin Sychra в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Vladimir Cermak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Martin Sychra, в том матче победу одержали хозяева.