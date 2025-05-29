Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Станислав Олеярчик — Alexander Mikuska . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Станислав Олеярчик — Alexander Mikuska

Команда Станислав Олеярчик в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Станислав Олеярчик, в том матче победу одержали хозяева.