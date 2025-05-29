Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Станислав Олеярчик — Miroslav Adamec . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Станислав Олеярчик — Miroslav Adamec

Команда Станислав Олеярчик в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Miroslav Adamec, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Miroslav Adamec, в том матче победу одержали гостьи.