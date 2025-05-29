29.05.2025
Смотреть онлайн Дайтон Датч Лайонс - Kings Hammer FC Cincinnati 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Дайтон Датч Лайонс — Kings Hammer FC Cincinnati, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DOC Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: DOC Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 3,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,5
Текстовая трансляция
3'
Kings Hammer FC Cincinnati - Угловой
42'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,5
58'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
68'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
75'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
85'
Дайтон Датч Лайонс - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,5
Превью матча Дайтон Датч Лайонс — Kings Hammer FC Cincinnati
Статистика матча
Атаки
65
54
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
2
4
