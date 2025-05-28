28.05.2025
Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Stanislaw Wnek 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej Wisniewski — Stanislaw Wnek . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Отменен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Stanislaw Wnek
История последних встреч
Bartlomiej Wisniewski
Stanislaw Wnek
2 побед
3 побед
33%
50%
12.11.2025
Stanislaw Wnek
2:3
Bartlomiej Wisniewski
04.11.2025
Stanislaw Wnek
1:3
Bartlomiej Wisniewski
23.10.2025
Stanislaw Wnek
3:1
Bartlomiej Wisniewski
03.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
0:3
Stanislaw Wnek
02.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
-:-
Stanislaw Wnek
Комментарии к матчу