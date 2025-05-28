28.05.2025
Смотреть онлайн Michal Skorski - Krzysztof Pawlowski 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Michal Skorski — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 0
28 мая 2025
Превью матча Michal Skorski — Krzysztof Pawlowski
История последних встреч
Michal Skorski
Krzysztof Pawlowski
4 побед
3 побед
57%
43%
11.08.2025
Michal Skorski
3:0
Krzysztof Pawlowski
11.08.2025
Michal Skorski
3:1
Krzysztof Pawlowski
10.08.2025
Michal Skorski
3:1
Krzysztof Pawlowski
02.06.2025
Michal Skorski
3:0
Krzysztof Pawlowski
02.06.2025
Krzysztof Pawlowski
3:0
Michal Skorski
10.08.2025
Michal Skorski
3:1
Krzysztof Pawlowski
02.06.2025
Michal Skorski
3:0
Krzysztof Pawlowski
02.06.2025
Krzysztof Pawlowski
3:0
Michal Skorski
01.06.2025
Krzysztof Pawlowski
3:1
Michal Skorski
28.05.2025
Krzysztof Pawlowski
3:1
Michal Skorski
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу