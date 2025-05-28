28.05.2025
Смотреть онлайн Grzegorz Felkel - Дамиан Ведерлич 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Grzegorz Felkel — Дамиан Ведерлич . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
1 : 3
28 мая 2025
Превью матча Grzegorz Felkel — Дамиан Ведерлич
История последних встреч
Grzegorz Felkel
Дамиан Ведерлич
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Grzegorz Felkel
3:1
Дамиан Ведерлич
