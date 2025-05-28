28.05.2025
Смотреть онлайн Мичал Муравски - Marcin Balcerzak 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Мичал Муравски — Marcin Balcerzak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 0
28 мая 2025
Превью матча Мичал Муравски — Marcin Balcerzak
История последних встреч
Мичал Муравски
Marcin Balcerzak
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Мичал Муравски
3:1
Marcin Balcerzak
