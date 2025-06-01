01.06.2025
Смотреть онлайн Маритимо Ла Гуайра - Deportivo Miranda FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: Маритимо Ла Гуайра — Deportivo Miranda FC, 10 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Маритимо Ла Гуайра
8'
25'
56'
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
8'
CS Maritimo de La Guaira - 1-ый Гол
25'
CS Maritimo de La Guaira - 2-ой Гол
41'
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
42'
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
56'
CS Maritimo de La Guaira - 3-ий Гол
59'
Deportivo Miranda FC - Угловой
90+2'
Deportivo Miranda FC - Угловой
90+3'
Deportivo Miranda FC - Угловой
90+7'
Deportivo Miranda FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Маритимо Ла Гуайра — Deportivo Miranda FC
История последних встреч
Маритимо Ла Гуайра
Deportivo Miranda FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.07.2025
Deportivo Miranda FC
0:0
Маритимо Ла Гуайра
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
56
61
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу