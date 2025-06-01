Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Серро Портеньо 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико Тембетари — Серро Портеньо, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio. Судить этот матч будет Mario Alberto Diaz De Vivar.
Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Серро Портеньо
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mario Alberto Diaz De Vivar (Парагвай).
За последние 15 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 27% (4 из 15 матчей) Mario Alberto Diaz De Vivar назначал пенальти