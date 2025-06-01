Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Серро Портеньо 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико ТембетариСерро Портеньо, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio. Судить этот матч будет Mario Alberto Diaz De Vivar.

МСК, 22 тур, Стадион: Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio
Чемпионат Парагвая по футболу
Клуб Атлетико Тембетари
45'
Завершен
1 : 6
01 июня 2025
Серро Портеньо
21'
30'
36'
62'
79'
90+1'
Серро Портеньо icon
21'
Серро Портеньо icon
30'
Серро Портеньо icon
36'
Клуб Атлетико Тембетари icon
45'
Счет после первого тайма 1:3
Серро Портеньо icon
62'
Серро Портеньо icon
79'
Серро Портеньо icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
21'
Серро Портеньо - 1-ый Гол
23'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
30'
Серро Портеньо - 2-ой Гол
36'
Серро Портеньо - 3-ий Гол
45'
Клуб Атлетико Тембетари - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
62'
Серро Портеньо - 5-ый Гол
79'
Серро Портеньо - 6-ый Гол
85'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
90+1'
Серро Портеньо - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6

Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Серро Портеньо

Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
24
Парагвай
Rolando Garcia Guerreno
35
Парагвай
Jose Aquino
9
Аргентина
Aaron Spetale
14
Аргентина
Juan Francisco Esteche
26
Парагвай
Ever Caceres
2
Парагвай
David Caceres
6
Парагвай
Denis Colman
19
Аргентина
Romn Gamarra
23
Парагвай
Родриго Рохас
13
Уругвай
Rodrigo Izquierdo
31
Парагвай
Orlin Barreto
Тренер
Парагвай
Arturo Rafael Mora
Серро Портеньо Серро Портеньо
14
Парагвай
Lucas Quintana
26
Парагвай
Роберт Пирис
2
Парагвай
Alan Benitez
13
Аргентина
Guillermo Benitez
21
Аргентина
Серджо Араухо
3
Аргентина
Matias Perez
32
Парагвай
Nelson Josue Eliseche Amarilla
1
Аргентина
Alexis Arias
11
Парагвай
Хуан Итурбе
27
Аргентина
Jonathan Torres
20
Парагвай
Wilder Viera
Тренер
Аргентина
Диего Мартинес

История последних встреч

Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Серро Портеньо
Клуб Атлетико Тембетари
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
18.09.2025
Серро Портеньо
Серро Портеньо
1:1
Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
50%
Серро Портеньо Серро Портеньо
50%
Атаки
107
69
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
4
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Alberto Diaz De Vivar (Парагвай).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 27% (4 из 15 матчей) Mario Alberto Diaz De Vivar назначал пенальти

Игры 22 тур
28.11.2025
Депортиво Реколета
0:0
Насьональ Асунсьон
Завершен
27.11.2025
Олимпия Асунсьон
3:3
2 де Майо
Завершен
26.11.2025
Спортиво Амельяно
0:0
Триниденсе
Завершен
