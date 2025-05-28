Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Ондрей Фиклик — Михал Брожек . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Ондрей Фиклик — Михал Брожек

Команда Ондрей Фиклик в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Михал Брожек, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Михал Брожек, в том матче победу одержали гостьи.