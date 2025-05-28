Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Дариуш Вробель . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Дариуш Вробель

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали гостьи.