Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Кржиштоф Капик . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Кржиштоф Капик

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали хозяева.