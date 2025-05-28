Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Krzysztof Pawlowski

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали хозяева.