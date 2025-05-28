28.05.2025
Смотреть онлайн Дариуш Вробель - Jaroslaw Rolak 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Дариуш Вробель — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
2 : 3
28 мая 2025
Превью матча Дариуш Вробель — Jaroslaw Rolak
История последних встреч
Комментарии к матчу