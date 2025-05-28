Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jaroslaw Rolak — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Jaroslaw Rolak — Krzysztof Pawlowski

Команда Jaroslaw Rolak в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали гостьи.