Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Jaroslaw Rolak

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали гостьи.