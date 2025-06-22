Фрибет 15000₽
Рейтинг букмекеров
22.06.2025

Смотреть онлайн Реал Гарсиласо - ФК Аякучо 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Реал ГарсиласоФК Аякучо, 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.

МСК, 16 тур, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
Реал Гарсиласо
Adrian Ugarriza 44'
Juan David Valencia 60'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
ФК Аякучо
Maximiliano Perez 27'
Смотреть онлайн
Maximiliano Perez icon
27'
Adrian Ugarriza icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Juan David Valencia icon
60'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
27'
Maximiliano Perez - 1-ый Гол
44'
Adrian Ugarriza - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
60'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
60'
Valencia - 3-ий Гол
64'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
78'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
79'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
88'
Угловой
ФК Аякучо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Реал Гарсиласо — ФК Аякучо

Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
1
Перу
Patrick Zubczuk
55
Перу
Erick Canales
14
I Gariglio
13
Перу
Хуан Диего Лохас
18
Перу
Orlando Nunez
16
Аргентина
Карлос Белтран
11
Аргентина
Pablo Erustes
25
Перу
Enmanuel Paucar
10
Перу
Kevin Sandoval
9
Перу
Adrian Ugarriza
19
Аргентина
Ezequiel Naya
Тренер
Аргентина
Guillermo Duro
ФК Аякучо ФК Аякучо
23
Колумбия
Juan David Valencia
29
Перу
Jean Franco Falconi
3
Перу
Manuel Ganoza
25
Перу
Jose Ataupillco
18
Парагвай
Derlis Orue
27
Kenyi Barrios
8
Перу
Diego Ramirez
20
Перу
Carlos Correa
12
Перу
Dylan Caro
24
Уругвай
Maximiliano Perez
77
Колумбия
Juan David Lucumi Cuero
Тренер
Аргентина
Luis Islas

История последних встреч

Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
ФК Аякучо
Реал Гарсиласо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
ФК Аякучо
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
40%
ФК Аякучо ФК Аякучо
60%
Атаки
61
94
Угловые
4
1
Фолы
19
10
Удары (всего)
7
11
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pablo Lopez Ramos (Перу).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 27% (3 из 11 матчей) Pablo Lopez Ramos назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
