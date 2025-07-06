06.07.2025
Смотреть онлайн Альянса Лима - Эскуэла 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Альянса Лима — Эскуэла, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Алехандро Виллануэва.
МСК, 18 тур, Стадион: Алехандро Виллануэва
Peru Liga 1
Альянса Лима
Герреро 2'
Герреро 6'
Erick Noriega 31'
Eryc Castillo 34'
Хернан Баркос 64'
Завершен
5 : 1
06 июля 2025
Эскуэла
Nicolas Rodriguez Petrini 45'
Матч закончился со счётом 5:1 : 0,2
Текстовая трансляция
2'
Герреро - 1-ый Гол
6'
Герреро - 2-ой Гол
8'
Альянса Лима - Угловой
19'
Альянса Лима - Угловой
31'
Альянса Лима - Угловой
31'
Erick Noriega - 3-ий Гол
34'
Eryc Castillo - 4-ый Гол
40'
Альянса Лима - Угловой
45'
Nicolas Rodriguez Petrini - 5-ый Гол
64'
Хернан Баркос - 6-ый Гол
74'
Альянса Лима - Угловой
Превью матча Альянса Лима — Эскуэла
Альянса Лима
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
136
61
Угловые
5
0
Фолы
17
8
Удары (всего)
14
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу