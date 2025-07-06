Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Альянса Лима - Эскуэла 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Альянса ЛимаЭскуэла, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Алехандро Виллануэва.

МСК, 18 тур, Стадион: Алехандро Виллануэва
Peru Liga 1
Альянса Лима
Герреро 2'
Герреро 6'
Erick Noriega 31'
Eryc Castillo 34'
Хернан Баркос 64'
Завершен
5 : 1
06 июля 2025
Эскуэла
Nicolas Rodriguez Petrini 45'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Герреро icon
2'
Герреро icon
6'
Erick Noriega icon
31'
Eryc Castillo icon
34'
Nicolas Rodriguez Petrini icon
45'
Счет после первого тайма 4:1 : 0,2
Хернан Баркос icon
64'
Матч закончился со счётом 5:1 : 0,2
Текстовая трансляция
2'
Герреро - 1-ый Гол
6'
Герреро - 2-ой Гол
8'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
19'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
31'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
31'
Erick Noriega - 3-ий Гол
34'
Eryc Castillo - 4-ый Гол
40'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
45'
Nicolas Rodriguez Petrini - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 4:1 : 0,2
64'
Хернан Баркос - 6-ый Гол
74'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1 : 0,2

Превью матча Альянса Лима — Эскуэла

Альянса Лима Альянса Лима
23
Боливия
Гильермо Вискарра
14
Перу
Antonio Huaman
4
Перу
Erick Noriega
6
Перу
Renzo Garces
21
Перу
Мигель Трауко
8
Эквадор
Eryc Castillo
7
Эквадор
Фернандо Гайбор
15
Перу
Jesus Castillo
19
Аргентина
Alan Cantero
51
Перу
Piero Cari
34
Перу
Герреро
Тренер
Аргентина
Нестор Горосито
Эскуэла Эскуэла
21
Перу
Angel Azurin
7
Перу
Juan Carranza
2
Nicolas Rodriguez Petrini
15
Перу
Brackson Leon
11
Перу
Denylson Chavez
88
Перу
Эдсон Ауберт
22
Перу
Franchesco Flores
14
Перу
Michel Rasmussen
13
Перу
Arthur Alexander Gutierrez Inga
20
Колумбия
Marlon Torres
18
Перу
Nicolas Figueroa
Тренер
Перу
Claudio Bustamante

Статистика матча

Владение мячом
Альянса Лима Альянса Лима
62%
Эскуэла Эскуэла
38%
Атаки
136
61
Угловые
5
0
Фолы
17
8
Удары (всего)
14
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
8
1
Игры 18 тур
10.11.2025
Тарма
1:0
Лос Чанкас
Завершен
09.11.2025
Альянса
2:1
Универсидад Хуануко
Завершен
09.11.2025
Кахамарка
0:3
Хуанкайо
Завершен
08.11.2025
Juan Pablo II College
3:1
Атлетико Грау
Завершен
08.11.2025
ФК Аякучо
1:0
Комеркиянтес
Прерванный и не будет доигран
08.11.2025
Университарио
0:0
Реал Гарсиласо
Завершен
07.11.2025
Кристал
2:1
Сьенсиано
Завершен
07.11.2025
ФК Куско
3:0
Спорт Бойз
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Монако Монако
Лион Лион
3 Января
19:00
Ювентус Ювентус
Лечче Лечче
3 Января
20:00
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
3 Января
20:30
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
3 Января
21:00
Эльче Эльче
Вильярреал Вильярреал
3 Января
20:30
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Юта Юта
Нью-Джерси Нью-Джерси
3 Января
23:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA