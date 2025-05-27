Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Martin Huk - Тадеас Зика 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Martin HukТадеас Зика . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Martin Huk
Завершен
0 : 3
27 мая 2025
Тадеас Зика
Превью матча Martin Huk — Тадеас Зика

Команда Martin Huk в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Тадеас Зика, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Martin Huk, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Martin Huk
Martin Huk
Тадеас Зика
Martin Huk
0 побед
1 победа
0%
100%
27.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
2:3
Тадеас Зика
Тадеас Зика
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA