Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Petr Picek — Вацлав Долезал . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

Превью матча Petr Picek — Вацлав Долезал

Команда Petr Picek в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Вацлав Долезал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Вацлав Долезал, в том матче победу одержали гостьи.