Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Piotr Gumulinski — Mariusz Baron . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени .

Превью матча Piotr Gumulinski — Mariusz Baron

Команда Piotr Gumulinski в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Mariusz Baron, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Mariusz Baron, в том матче победу одержали гостьи.