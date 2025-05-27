Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Аркадиуш Муговски . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:25 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Аркадиуш Муговски

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Аркадиуш Муговски, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали гостьи.