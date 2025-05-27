Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Артур Собел — Milosz Piecowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:50 по московскому времени .

Превью матча Артур Собел — Milosz Piecowski

Команда Артур Собел в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Артур Собел, в том матче победу одержали хозяева.