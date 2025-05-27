Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Симон Радло — Adam Linek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:10 по московскому времени .

Превью матча Симон Радло — Adam Linek

Команда Симон Радло в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Adam Linek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали гостьи.