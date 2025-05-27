Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Milosz Piecowski — Michal Minda . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

Превью матча Milosz Piecowski — Michal Minda

Команда Milosz Piecowski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Michal Minda, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Michal Minda, в том матче победу одержали гостьи.