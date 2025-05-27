Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ростислав Ключук — Алес Байер . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:02 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Ключук — Алес Байер

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Алес Байер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Алес Байер, в том матче победу одержали гостьи.