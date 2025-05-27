Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Ростислав Ключук - Алес Байер 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ростислав КлючукАлес Байер . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:02 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Ростислав Ключук
Завершен
2 : 3
27 мая 2025
Алес Байер
Смотреть онлайн
Превью матча Ростислав Ключук — Алес Байер

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Алес Байер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Алес Байер, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Алес Байер
Ростислав Ключук
2 побед
2 побед
50%
50%
04.06.2025
Алес Байер
Алес Байер
1:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
02.06.2025
Алес Байер
Алес Байер
3:1
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
29.05.2025
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
2:3
Алес Байер
Алес Байер
Обзор
27.05.2025
Алес Байер
Алес Байер
2:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
Комментарии к матчу
